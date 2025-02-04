Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 50: Good Lack
45 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Ein Restaurant wurde Opfer von Vandalismus. Die Beamten vor Ort ermitteln mit Hilfe ihrer Kollegen auf der Wache, wer dem Ruf der Inhaber schaden wollte - Eine Frau wurde heimlich beim Frauenarzt gefilmt und das Video kursiert nun im Netz. Der Verdacht fällt auf den jüngeren Arzt. Was steckt dahinter? - Pflegerin Gabi wird vor der Haustür einer Kundin informiert, dass die Seniorin ins Krankenhaus musste. Sie will schon gehen, als sie jemanden im Haus bemerkt ...
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1