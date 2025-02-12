Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 51: Bonnie und Streit
44 Min.Folge vom 12.02.2025Ab 12
Eine Vermisste wird zu einer gesuchten Tatverdächtigen. Doch wer ist ihre Begleitung und was hat die Person zu verbergen? - Eine Frau hat Todesangst vor einem Stalker. Unter Verdacht gerät ein Mann, den sie über eine Online Dating App kennenlernte. - Ein Büro-Überflieger kollabiert kurz vor einem wichtigen Vortrag. Sein neidischer Kollege gerät in Verdacht, ihn absichtlich betäubt zu haben.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1