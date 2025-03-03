Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 59: Der dritte Versuch
45 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Ein Fahrschullehrer fordert auf einem Supermarkt-Parkplatz aggressiv Geld von einem Mann. Schnell zeigt sich, dass es um mehr als Geld geht - Eine verwirrte junge Frau, im Schlafanzug, wird von einer Streife aufgelesen und auf die Wache gebracht, wo sie zusammenbricht. Was ist passiert? - Aus einem Transporter hallt Gebell. Jedoch nicht von einem Hund, sondern vom Handy eines Vermissten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1