Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 64: Der Giftzwerg
44 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12
Nach einer ungewöhnlichen Grippeimpfung bricht ein Mann mit Todesqualen zusammen. Die Suche nach dem vorgeblichen Arzt beginnt. - Vor der Wache wird ein gefesselt- und geknebelter Einbrecher abgelegt. Der dafür verantwortliche junge Mann tritt überraschend die Flucht an. - Eine Startänzerin wird vor einer Tanz-Premiere sabotiert und entkommt gerade noch einem großen Unglück. Wer trachtet ihr nach dem Leben und warum?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
