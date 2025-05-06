Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Kein schöner Abend für die Hartmanns

SAT.1Staffel 1Folge 70vom 06.05.2025
Folge 70: Kein schöner Abend für die Hartmanns

45 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Eine Frau meldet ihren Wagen auf der Wache als gestohlen, wenig später wird dieser allerdings samt Ehemann und Sohn der Melderin gefunden. Was ist passiert? - Ein Quizspiel in einem Restaurant endet in einer Schlägerei. Der Sieger soll die Antworten vorab gekannt haben. Kann jemand nur nicht verlieren? - Die Beamten entdecken einen nackten Mann im Gebüsch. Braucht er Hilfe, oder handelt es sich um einen gefährlichen Exhibitionisten?

