SAT.1Staffel 1Folge 91vom 27.05.2025
Als das Rad einer Frau im Wald gefunden wird, kommt der Verdacht auf, dass sie einem Vergewaltiger in die Hände gefallen ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt - Zwei Schwestern streiten um eine alte, noch dazu kaputte Kuckucksuhr ihrer verstorbenen Tante. Die Beamten gehen dem Geheimnis der Uhr auf den Grund - Ein Schuss im Park. Keine brauchbaren Zeugen. Ein, zum Glück, nur leicht verletztes Opfer. Was die Beamten jedoch ermitteln überrascht nicht nur sie selbst.

