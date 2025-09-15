Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 98: Urlaub im Eimer
45 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
Als Anita, alleinerziehende Mutter, ihren bezahlten Campingwagen abholen will, steht sie vor verschlossener Tür. Und es gibt plötzlich weitere Käufer ihres Wohnwagens. - Alarmstufe Rot: Ein Einbruch bei der Feuerwehr gibt den Beamten Rätsel auf. Wie gelangte der Dieb in Wache und was war sein Motiv? - Der Hund einer Spaziergängerin steht in Verdacht, einen Hasen über die Straße gehetzt und einen Unfall verursacht zu haben. War er wirklich der Verursacher?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1