Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 81: Kleiner Tankwart
44 Min.Ab 12
Dramatische Szenen auf einem Speditionsgelände: Ein Junge wollte sein Kettcar "betanken", nun ist er voller Benzin. Beim Versuch ihm zu helfen will eine Frau über einen nahen Zaun klettern, bleibt mit ihrem Kapuzen-Shirt an den spitzen Zaunzacken hängen und wird vom Kragen regelrecht stranguliert! Die Spezialisten haben alle Hände voll zu tun. - Eine Frau hat sich in luftiger Höhe an einen Baum gekettet, um so gegen die Abholzung uralter Eichen zu protestieren.
