Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 124: Geburtstagskind gesucht
44 Min.Ab 12
Zwei Achtjährige verschwinden von ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Einer wird verletzt am Seeufer gefunden, aber vom anderen taucht lediglich der Rucksack auf. Ist der Junge in den See gefallen? - Eine Frau kommt mit heftigen Magenschmerzen in die Klinik. Ist ihre Form-Unterwäsche dafür verantwortlich, oder leidet sie unter einer schwerwiegenden Krankheit? - Ein Mann muss aus seiner lichterloh in Flammen stehenden Räucherkammer Marke Eigenbau befreit werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1