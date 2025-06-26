Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Erst der Brand, dann das Vergnügen

SAT.1Staffel 4Folge 147vom 26.06.2025
Erst der Brand, dann das Vergnügen

Erst der Brand, dann das VergnügenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 147: Erst der Brand, dann das Vergnügen

43 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Verzwickte Lage: Bei einem Häuserbrand müssen die Einsatzkräfte einen Mann retten, der in einem Fenster festgeklemmt ist. Können ihn die Spezialisten aus seiner heiklen Situation befreien, bevor ihn die Flammen erreichen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen