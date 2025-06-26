Erst der Brand, dann das VergnügenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 147: Erst der Brand, dann das Vergnügen
43 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Verzwickte Lage: Bei einem Häuserbrand müssen die Einsatzkräfte einen Mann retten, der in einem Fenster festgeklemmt ist. Können ihn die Spezialisten aus seiner heiklen Situation befreien, bevor ihn die Flammen erreichen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1