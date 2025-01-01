Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Der vertraute Feind
44 Min.Ab 12
Eine Hausfrau in höchster Not - sie hängt an der Fassade ihres Hauses und droht, abzustürzen. Wieso wollte sie an zusammengeknoteten Bettlaken aus dem Fenster des oberen Stockwerks fliehen? - Eine Joggerin klagt über Schmerzen im Knöchel. Hat die übergewichtige Frau es mit ihrem Sportprogramm übertrieben?
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
