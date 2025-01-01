Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Von der Rolle

SAT.1Staffel 4Folge 89
Von der Rolle

Von der RolleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 89: Von der Rolle

44 Min.Ab 12

Bei Malerarbeiten ist ein Mann mit seinem Auto ungebremst in das Baugerüst vor seinem Haus gekracht, auf dem sein Schwager stand. Der eingeklemmte Fahrer bricht kurz vor seiner Rettung zusammen. Was hat zu diesem dramatischen Unfall geführt? - Eine betagte Frau wird von den Rettungskräften in die Notaufnahme gebracht, nachdem sie von einem Paketboten angefahren wurde. Da sie vor kurzem ein künstliches Hüftgelenk bekommen hat, befürchten die Ärzte das Schlimmste.

