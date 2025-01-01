Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Einer für alle, alle für einen

SAT.1Staffel 5Folge 102
Einer für alle, alle für einen

Einer für alle, alle für einenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 102: Einer für alle, alle für einen

44 Min.Ab 12

Ein Junge stürzt in der Küche in eine Glasflasche. Anstatt vor Schmerzen zu schreien, liegt er benommen am Boden. Als dann der Großvater bewusstlos im Keller aufgefunden wird, stehen die Rettungskräfte vor einem Rätsel. - Zwei Frauen brechen nacheinander in der Klinik zusammen. An ihren Brüsten entdeckt die Ärztin Einstichstellen. - Der Urlaubsantritt zweier Freundinnen endet auf einem Rastplatz dramatisch. Die eine liegt blutend im Wohnwagen, die andere ist verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen