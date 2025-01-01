Einer für alle, alle für einenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 102: Einer für alle, alle für einen
44 Min.Ab 12
Ein Junge stürzt in der Küche in eine Glasflasche. Anstatt vor Schmerzen zu schreien, liegt er benommen am Boden. Als dann der Großvater bewusstlos im Keller aufgefunden wird, stehen die Rettungskräfte vor einem Rätsel. - Zwei Frauen brechen nacheinander in der Klinik zusammen. An ihren Brüsten entdeckt die Ärztin Einstichstellen. - Der Urlaubsantritt zweier Freundinnen endet auf einem Rastplatz dramatisch. Die eine liegt blutend im Wohnwagen, die andere ist verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1