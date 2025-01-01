Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Pfuschen 2.0

SAT.1Staffel 5Folge 129
Pfuschen 2.0

Pfuschen 2.0Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 129: Pfuschen 2.0

44 Min.Ab 12

Ein Mann hängt schwer verletzt in einem Baum vor dem Haus seiner Mathelehrerin. Sind seine schlechten Noten der Grund für die prekäre Situation oder ist etwa doch Liebe im Spiel? - Eine Frau wird mit starken Allergiesymptomen in die Klinik gebracht. Was keiner ahnt: In Wahrheit ist ihr Mann der Notfall! - Eine hochschwangere Frau sieht durch das Fenster einer Wohnung die Beine einer Frau, die reglos am Boden liegt. Angeblich handelt es sich um die Affäre ihres Freundes.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen