Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 129: Pfuschen 2.0
44 Min.Ab 12
Ein Mann hängt schwer verletzt in einem Baum vor dem Haus seiner Mathelehrerin. Sind seine schlechten Noten der Grund für die prekäre Situation oder ist etwa doch Liebe im Spiel? - Eine Frau wird mit starken Allergiesymptomen in die Klinik gebracht. Was keiner ahnt: In Wahrheit ist ihr Mann der Notfall! - Eine hochschwangere Frau sieht durch das Fenster einer Wohnung die Beine einer Frau, die reglos am Boden liegt. Angeblich handelt es sich um die Affäre ihres Freundes.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1