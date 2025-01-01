Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Eckstein, alles muss versteckt sein

SAT.1Staffel 5Folge 33
Eckstein, alles muss versteckt sein

Eckstein, alles muss versteckt seinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 33: Eckstein, alles muss versteckt sein

44 Min.Ab 12

Einsatz auf einem Schrottplatz: Das mysteriöse Verschwinden einer Frau und ihrer kleinen Tochter beschäftigt die Rettungskräfte. Und was hat es mit dem schwerverletzten Mann auf sich, den die Spezialisten vor Ort finden? - Nach einem Verkehrsunfall wird ein verletzter Fahrradfahrer mit seiner Tochter in die Notaufnahme eingeliefert. Als die Unfallfahrerin im Krankenhaus zusammenbricht, gehen die Spezialisten der Ursache nach. Was steckt hinter ihren plötzlichen Schwindelanfällen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen