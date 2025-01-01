Eckstein, alles muss versteckt seinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Eckstein, alles muss versteckt sein
44 Min.Ab 12
Einsatz auf einem Schrottplatz: Das mysteriöse Verschwinden einer Frau und ihrer kleinen Tochter beschäftigt die Rettungskräfte. Und was hat es mit dem schwerverletzten Mann auf sich, den die Spezialisten vor Ort finden? - Nach einem Verkehrsunfall wird ein verletzter Fahrradfahrer mit seiner Tochter in die Notaufnahme eingeliefert. Als die Unfallfahrerin im Krankenhaus zusammenbricht, gehen die Spezialisten der Ursache nach. Was steckt hinter ihren plötzlichen Schwindelanfällen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
