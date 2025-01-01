Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Keller-Frau

SAT.1Staffel 5Folge 48
Die Keller-Frau

Die Keller-FrauJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 48: Die Keller-Frau

43 Min.Ab 12

Großeinsatz der Feuerwehr: Im Keller eines Wohnhauses ist ein Brand ausgebrochen. Die Anwohner sind schnell evakuiert. Doch dann wird ein kleiner Junge vermisst und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Und: Ein schwangere Frau läuft direkt vor der Notaufnahme vor einen startenden Rettungswagen. Als sie plötzlich kollabiert, beginnt eine dramatische Rettungsaktion für Mutter und Baby.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen