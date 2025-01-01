Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Butterfahrt

SAT.1Staffel 5Folge 87
Die Butterfahrt

Die ButterfahrtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 87: Die Butterfahrt

44 Min.Ab 12

Schweres Busunglück auf einer Landstraße. Die Insassen haben Todesangst, denn: Aus dem Motor dringt Qualm ins Innere des Busses, doch niemand kommt raus ins Freie, weil die Türen klemmen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Die Spezialisten setzen alles daran, die Verletzten so schnell wie möglich zu bergen. Dabei kommen sie auch der Unfallursache auf die Spur und die hinterlässt alle Beteiligte fassungslos.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen