Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Du brauchst mich doch oder

SAT.1Staffel 6Folge 72
Du brauchst mich doch oder

Du brauchst mich doch oderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 72: Du brauchst mich doch oder

44 Min.Ab 12

Aus dem Haus einer frischverwitweten Frau dringen dichte Rauchschwaden. Ihr Sohn ist im Haus! Hat er trotz ihrer Warnungen versucht, den neuen Herd anzuschließen? Eine Frau hat ihren Bruder mit ihrer Freundin verkuppelt. Alles lief super, doch dann will die verliebte Freundin plötzlich keinen Sex mehr ... Eine Mutter bangt um ihre Kinder: Sie haben die Verfolgung eines gewaltbereiten Ladendiebs aufgenommen - und schweben in großer Gefahr!

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen