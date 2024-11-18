Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Frau kommt zu ihrem geerbten Elternhaus, um sich dort mit ihrer Schwester zu treffen. Doch dort hat sich offenbar jemand eingenistet. - Beim Fallen hat sich ein Musiker seine Mundharmonika in den Rachen gerammt. Doch sehr bald gerät der schlechte Allgemeinzustand des Mannes in den Fokus des Arztes. - Eine Spielzeughändlerin und ihr Mann erleiden auf ihrer Lieferfahrt eine Panne. Als sie dabei vom Zoll kontrolliert werden, finden die Beamten hoch gefährliche Ware.

