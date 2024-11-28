Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 128vom 28.11.2024
44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Der neue Freund einer Frau verschwindet und wird verunfallt auf der Autobahn aufgefunden. Plötzlich ist sie selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt. - Trotz offizieller Verabredung mit Kumpels war ein junger Mann kurz vor dem Unfall, der ihn in die Notaufnahme bringt, heimlich bei der Schwester seiner Freundin. - Als eine werdende Mutter nach Hause kommt, trifft sie fast der Schlag. Alle Habseligkeiten ihres Freundes sind verschwunden.

SAT.1
