Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 175
Folge 175: Party des schlechten Geschmacks

44 Min.Ab 12

Auf einer Geburtstagsparty bricht eine Frau zusammen. Welche Rolle spielen der aggressive Nachbar und zwei Brüder, die spurlos verschwunden sind? Die Spezis stehen vor einem Rätsel, bis sie die Brüder finden und das wahre Geheimnis der Bad-Taste-Party lüften. - Ein Mann wird verletzt im Park gefunden. Es kommt heraus, dass er seiner Freundin etwas verschwiegen hat. Als auch noch seine Ex-Freundin in der Klinik auftaucht, spitzt sich die Lage zu ...

