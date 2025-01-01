Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 177: Verschickt und zugenäht
44 Min.Ab 12
Eine Flut von Nicht-EU-Paketen ruft den Zoll auf den Plan. Im Fokus: Eine Mutter zweier Kinder - doch die ist offensichtlich unschuldig. Als plötzlich ihr Sohn vor der Haustür mit dem Fahrrad verunglückt, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. - Eine Tochter bringt ihre verletzte Mutter in die Klinik - Folgen eines blutigen Ehekrachs. Doch dann bricht auch der Vater zusammen. - Eine Lehrerin wird Zeugin, wie einer ihrer Schüler blutend auf dem Schulhof zusammenbricht.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1