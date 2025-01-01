Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Kleinwildjagd
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird beim Haus ihres Lebensgefährten erst mit Spuren eines Feuers und dann auch noch mit einer leicht bekleideten Frau konfrontiert. Was hat die Fremde mit dem Feuer zu tun? - Eine 28-Jährige wird leblos auf dem Gehweg vor ihrem Haus gefunden und in die Notaufnahme der Klinik am Südring gebracht. - Die Zöllner verfolgen eine Lieferung verdächtiger Pakete. Was sie in dem biederen Einfamilienhaus entdecken, ist selbst für die erfahrenen Beamten kaum zu glauben.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1