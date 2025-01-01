Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 56
Folge 56: Passt schon

44 Min.Ab 12

Eine Frau wird beim Tauchen leblos aus dem Wasser gezogen. Warum hatte die gesunde Sportlerin einen Herzstillstand? Ein 20-Jähriger hat sich vor einer Woche an einer Heugabel geschnitten. Trotz Antibiotikum heilt die Wunde nicht - es geht ihm rasant schlechter. Der Arzt hat einen unheilvollen Verdacht ... Eine Frau findet ihren Partner zuhause völlig weggetreten und verletzt vor - mit einem Nagel in der Hand. Doch der Patient will niemandem verraten, was er angestellt hat.

