SAT.1Staffel 8Folge 65
Folge 65: Eine verpasst!

44 Min.Ab 12

Eine Drohne am Flughafen versetzt die Reisenden in Angst und Schrecken. Eine junge Frau wird sogar verletzt. Was steckt hinter dem gefährlichen Manöver? - Ein Ehering steckt an der falschen Frau: Die Trauzeugin hat ihn angezogen und bekommt ihn nicht mehr ab. - Im Oberschenkel einer jungen Frau steckt eine Schere. Sie steht unter Schock. Hat ihr Online-Date etwas damit zu tun? Als auch dieser verletzt aufgefunden wird, deutet alles auf einen Kampf hin.

