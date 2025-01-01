Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 65: Eine verpasst!
44 Min.Ab 12
Eine Drohne am Flughafen versetzt die Reisenden in Angst und Schrecken. Eine junge Frau wird sogar verletzt. Was steckt hinter dem gefährlichen Manöver? - Ein Ehering steckt an der falschen Frau: Die Trauzeugin hat ihn angezogen und bekommt ihn nicht mehr ab. - Im Oberschenkel einer jungen Frau steckt eine Schere. Sie steht unter Schock. Hat ihr Online-Date etwas damit zu tun? Als auch dieser verletzt aufgefunden wird, deutet alles auf einen Kampf hin.
Weitere Folgen in Staffel 8
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1