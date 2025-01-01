Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 102
44 Min.Ab 12

Auf einem Rastplatz wird ein Mann schwer verletzt, sein Stiefsohn ist verschwunden! Sind sie wegen eines Lackschadens einer Racheaktion zum Opfer gefallen? - Ein Mann kommt in die Klinik, doch er weiß nicht mehr, warum. Der Arzt steht vor einem Rätsel und muss plötzlich um das Leben seines Patienten kämpfen. - Ein Auto wird am Straßenrand gefunden, daneben liegt ein verletzter Mann. Als der plötzlich im Wagen flüchtet, stürzen sich die Spezis in eine gefährliche Verfolgungsjagd.

SAT.1
