Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 106: Der Drachenschreck
44 Min.Ab 12
Eine Mutter vermisst ihre beiden Söhne. Ihre Handyortung führt sie zu einem einsamen Parkplatz mit einem verunfallten Auto, in denen sich blutbefleckte Kleidungsstücke der beiden finden. - Ein angeblicher Zusammenstoß mit einer Türkante hat das Gesicht eines ehemaligen Boxers schwer ramponiert. - Eine Frau schlägt sich mit einer Bowlingkugel selbst K.o., weil sie mit einem Finger in der Kugel stecken bleibt. Alles nur ein unglücklicher Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1