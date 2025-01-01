Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 111: 60 Minuten Angst
44 Min.Ab 12
Auf einer Einkaufsfahrt bremsen Maskierte den Pkw einer 42-jährigen Mutter aus, stoßen diese hart zu Boden und verschleppen ihre 17-jährige Tochter! Die Spezis müssen schnell ermitteln, wer die Entführer sind, denn die Geisel ist Diabetikerin. - Der Bruder einer 35-Jährigen wird aufgrund eines Fallschirmsturzes in die Notaufnahme eingeliefert. Dabei stößt der Arzt auf eine ebenso pikante wie rätselhafte Verletzung.
