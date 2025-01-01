Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Verflixt und zugenagelt
44 Min.Ab 12
Ein Mann unter Schock: Er will beobachtet haben, wie sein Schwager einen Frauenkörper entsorgte. Als ein Frauenschuh auftaucht, wird die furchtbare Behauptung immer wahrscheinlicher. - Eine Frau erleidet beim Salsa-Tanzen Krampfanfälle und stürzt. Könnte ihr Freund etwas damit zu tun haben? - Eine Mutter befürchtet, dass ihre Tochter im Streit ihren Freund aus dem Fenster stoßte. Als wenig später der Nachbar Opfer einer Attacke wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1