SAT.1Staffel 9Folge 34
44 Min.Ab 12

Der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes wird verletzt und bewusstlos im Haus einer früheren Bekannten gefunden. Warum hat er sich Zutritt zu dem Haus verschafft und von wem wurde er niedergeschlagen? - Eine Schülerin wird nach einem Schwächeanfall eingeliefert. Im Krankenhaus trifft ihre Mutter überraschend auf ihren Ex. - Eine Mutter findet den besten Freund ihres Sohnes niedergeschlagen im Park. Wurde er überfallen und steckt auch ihr Sohn in Gefahr?

SAT.1
