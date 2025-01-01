Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 46: Der Verfolger
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird auf der Autobahn zur Ersthelferin bei ihrem verunfallten Freund, der von einem weiteren Unfallopfer verfolgt wurde. Was hat sich zwischen den Männern abgespielt? - Ein Boxer wird schwer benommen mit blutigen Wunden in die Klinik eingeliefert. Doch warum hat er gegen einen viel schwächeren Gegner verloren? - Eine Frau sucht ihren vermissten Mann in einem Wald. Gleichzeitig wird dort eine junge Frau vom Fahrrad gerissen. Haben beide Fälle miteinander zu tun?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1