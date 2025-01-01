Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Trautes Heim, Glück allein

SAT.1Staffel 9Folge 52
Trautes Heim, Glück allein

Trautes Heim, Glück alleinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 52: Trautes Heim, Glück allein

44 Min.Ab 12

Eine Frau will ihre Schwester besuchen und muss schockiert mitansehen, wie deren Wohnung gerade geräumt wird. Und ihre Schwester ist spurlos verschwunden. Eine Busfahrerin fährt mit ihrem Bus ohne ersichtlichen Grund gegen eine Litfaßsäule. Wurde sie das Opfer ihres Kollegen, der sich an ihr rächen wollte? Die Spezis befreien eine Frau aus einem Kofferraum, die sich nicht erklären kann, wie sie da hineingekommen ist ...

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

