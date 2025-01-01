Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 59: Onkel Moritz in der Grube
44 Min.Ab 12
Unfall in einer Kfz-Werkstatt: Ein Pkw ist von der Hebebühne gerutscht. Ist der 17-jährige Neffe des Werkstattbesitzers für das Chaos verantwortlich? - Eine Filialleiterin erlebt in ihrem Markt eine explosive Überraschung. Hat ihre Nichte die Finger im Spiel? Seit sie diese eingestellt hat, fehlt regelmäßig Geld in der Kasse. - Eine Alleinerziehende findet ihren Freund mit Hexenschuss in einer Rotweinlache vor. Was ist vorgefallen und warum hat er mit seiner Ex telefoniert?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1