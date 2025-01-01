Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 89: Badetag des Grauens
44 Min.Ab 12
Eine Frau sucht an einem Badesee nach ihrer Schwester. Dort trifft sie auf die Feuerwehr, die ein Feuer löscht. Und auf dem See treibt eine leblose Person auf einer Luftmatratze. - Ein Mann kommt mit einer fremden Frau mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme. Er behauptet, die beiden hätten einen Sexunfall gehabt. - Eine Frau ist gerade dabei, sich in einen Mann zu verlieben. Plötzlich wechselt dieser in der Öffentlichkeit seine Kleidung, lässt sie stehen und stürmt davon.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1