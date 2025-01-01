Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Chemieunfall in Schule

SAT.1Staffel 1Folge 15
Chemieunfall in Schule

Chemieunfall in SchuleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 15: Chemieunfall in Schule

23 Min.Ab 12

Der Chemikalien-Anschlag auf einen Lehrer wird für Ilka Fischer und Paul Richter zu einem ihrer ungewöhnlichsten Fälle. Welcher Schüler hat seinen Lehrer so gehasst? Eine Rentnerin meldet bei Jana Steinke und Markus Müller einen Einbruch, der den Beamten der Puls höher steigen lässt. Auch Heiner Deutz und Muri Demir müssen alle Register ziehen, als ein aggressiver Stalker sein Opfer an dessen Haustür mit einem Messer bedroht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen