SAT.1Staffel 1Folge 20
Folge 20: Müllferkel ohrfeigt Kind

45 Min.Ab 12

Auf offener Straße wird ein Mädchen von einem wildfremden Mann geohrfeigt. Was denkt sich der Schläger bloß? - Eine Studentin wird von einem Sexualstraftäter verfolgt und beinahe vergewaltigt. Die Beamten fahnden überall nach dem Mann. Kann ein Busfahrer weitere wichtige Hinweise liefern? - Ein Stubenhocker schließt die Eltern im Schlafzimmer ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Können die Beamten das verzweifelte Ehepaar unversehrt befreien?

