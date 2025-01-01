Auf Streife
Folge 20: Müllferkel ohrfeigt Kind
45 Min.Ab 12
Auf offener Straße wird ein Mädchen von einem wildfremden Mann geohrfeigt. Was denkt sich der Schläger bloß? - Eine Studentin wird von einem Sexualstraftäter verfolgt und beinahe vergewaltigt. Die Beamten fahnden überall nach dem Mann. Kann ein Busfahrer weitere wichtige Hinweise liefern? - Ein Stubenhocker schließt die Eltern im Schlafzimmer ein und will sie nicht wieder gehen lassen. Können die Beamten das verzweifelte Ehepaar unversehrt befreien?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1