Auf Streife
Folge 23: Die gefesselte Frau
45 Min.Ab 12
Eine Spaziergängerin entdeckt an einem Waldrand einen verdächtigen Wagen. Darin befindet sich eine gefesselte und geknebelte Frau. - Die Ex-Nachbarin bricht in die Wohnung eines 34-Jährigen ein. Als die Polizei eintrifft, behauptet sie, dass er sie eingesperrt hat. Er jedoch behauptet, sie wäre bedingungslos in ihn verliebt. - Ein Junge bittet die Polizei um Hilfe, weil sein Freund von einem Hausbesitzer auf sein Grundstück gezerrt und an eine Stange gefesselt wurde.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1