Schweinekopf in Kinderwagen abgelegtJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 32: Schweinekopf in Kinderwagen abgelegt
44 Min.Ab 12
Eine junge Mutter findet einen Tierkadaver im Kinderwagen ihrer einjährigen Tochter. Nicht nur ekelhaft, sondern auch gefährlich! Ein Schüler lässt sich von zwei Klassenkameraden zu einem Diebstahl in einem Karnevalsgeschäft überreden. Nachdem er der Ladendetektivin zunächst entkommt, kehrt er für eine weitere Mutprobe zurück. Doch diesmal erwartet ihn die Polizei ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1