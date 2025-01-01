Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mieter rastet aus

SAT.1Staffel 1Folge 45
Mieter rastet aus

Mieter rastet ausJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 45: Mieter rastet aus

45 Min.Ab 12

Die Polizisten erreicht ein Notruf aus einer Garage. Dort hat sich der Besitzer einer Eigentumswohnung eingeschlossen, nachdem er von seinem Mieter mit dem Feuerlöscher angegriffen wurde. - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle finden die Polizisten im Handschuhfach einer Fahrerin 100 Gramm Marihuana. Die Frau streitet jedoch ab, von den Drogen gewusst zu haben. Als der Verdacht auf ihren Sohn fällt, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen