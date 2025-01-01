Auf Streife
Folge 5: Angebliche Leiche im Garten
22 Min.Ab 12
"Mein Nachbar hat jemanden umgebracht!" - Ein Notruf, der alle Alarmglocken klingen lässt, wird für Markus Müller und Klaus Wiebel zu einem ihrer nervenaufreibendsten Fälle. Zur selben Zeit werden Nadine Groß und Heiner Deutz zu einem verletzten Mann gerufen, der trotz hohen Blutverlustes keinerlei Kooperationsbereitschaft zeigt. Was hat er zu verheimlichen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
