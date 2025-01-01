Auf Streife
Folge 50: Unbekanntes Flugobjekt
45 Min.Ab 12
Beim Joggen wird ein Mann von einem Modellflugzeug am Kopf getroffen. Die Polizisten machen sich auf die Suche nach dem Besitzer des Modellflugzeugs. - Ein junges Paar entdeckt ein Findelkind an einem Waldstück. Die Frau will das Baby um jeden Preis behalten und verschanzt sich im Auto. - Ein Mann verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Die Maßnahmen der Polizisten treffen ihn hart. Wie hart wirklich, erfahren die Beamten allerdings erst, als es fast zu spät ist.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1