SAT.1Staffel 1Folge 8
22 Min.Ab 12

Unverhofft kommt oft - und in der Schicht von Jana Steinke und Paul Richter auch äußerst brutal: Grundlose Gewalt in einem Linienbus treibt die beiden Polizisten an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Später am Tag wird das Team Klaus Wiebel und Paul Richter zu einem Verkehrsunfall gerufen, der nicht nur sprichwörtlich zum Himmel stinkt: Ein Gülle-Transporter soll einen bekannten Verkehrsrowdy angeblich absichtlich ausgebremst haben.

