Auf Streife
Folge 88: Dreissig Jahre ohne Lappen
46 Min.Ab 12
Unfall auf einem Parkplatz. Doch der Verursacher ist nicht nur angesäuselt, er hat auch seit 30 Jahren keine gültige Fahrerlaubnis. - Ein junger Mann beobachtet, wie eine Frau von einem Auto mitgeschleift wird. Die Täterinnen lassen das Opfer eiskalt liegen. Was sie nicht wissen: Sie wurden gefilmt. - Blutverschmiert und heulend steht eine Sechsjährige vor der Tür eines Rentners. Angeblich ist soeben ein Autounfall passiert, bei dem die Eltern schwer verletzt wurden.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1