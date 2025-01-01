Auf Streife
Folge 89: Er hat ein Rad ab
45 Min.Ab 12
Das Rad eines PKWs löst sich und zerstört die Auslage eines Blumengeschäfts. Der Fahrer will sich der Verantwortung dafür entziehen. - Eine Mutter ruft die Polizei, weil bei ihr ein Paket für ihren Nachbarn abgegeben wurde. Ihr Kind hat das Päckchen geöffnet und darin diverse illegale Pillen und Spritzen gefunden. Wie wird der Nachbar den fragwürdigen Inhalt des Päckchens vor den Beamten rechtfertigen? - Auf Streife bemerken die Beamten einen nackten Mann auf einem Moped.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1