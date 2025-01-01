Auf Streife
Folge 92: Die Verbrecherschwestern
44 Min.Ab 12
Ein Sechsjähriger soll mit einem Cityroller eine Schramme in ein Auto gefahren haben. Die Beamten müssen zwischen dem Fahrzeugbesitzer und der Mutter des Kleinen vermitteln. In einem Spielcasino wird ein Rentner Opfer eines dreisten Diebs. Zwar können die Beamten den angeblichen Täter festnehmen, doch ist er es tatsächlich gewesen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1