Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Zu dritt auf dem Roller

SAT.1Staffel 1Folge 95
Zu dritt auf dem Roller

Zu dritt auf dem RollerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 95: Zu dritt auf dem Roller

46 Min.Ab 12

Die Polizisten sind im Streifenwagen unterwegs, als ihnen eine ungewöhnliche Situation auffällt: Vor einem Mehrfamilienhaus sind drei Jugendliche dabei, gemeinsam auf einen Motorroller zu steigen und loszufahren. Können die Beamten diese riskante Aktion stoppen? - Ein Kiosk-Besitzer meldet der Polizei einen Einbruch und erklärt, dass er zwei jugendliche Täter in die Flucht schlagen konnte Ein Dritter sitzt noch im Kiosk. Die Beamten gehen mit äußerster Vorsicht vor.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen