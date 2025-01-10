Auf Streife
Folge 113: Parkhaus des Grauens
44 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Eine Frau setzt den Notruf ab: Sie sitzt aus Angst vor einem maskierten Verfolger im Parkhaus fest! - Auf der Wache Köln-Mülheim meldet ein Paar einen vermissten Hund. Ein GPS-Sender an dessen Halsband führt in eine Kleingartenanlage ... - Aufgelöst betritt ein Bodybuilder das Revier: Seine 12-jährige Tochter ist abgehauen! - Die Garage einer Lehrerin wurde geplündert und ein Laken mit "Online-Dating-Schlampe" aufgehängt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1