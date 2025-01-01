Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mut zur Brücke

SAT.1Staffel 10Folge 115
Mut zur Brücke

Mut zur BrückeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 115: Mut zur Brücke

45 Min.Ab 12

Das Gesicht eines Lehrers schmückt ein homophobes Plakat. Dieser ist bereits auf der Wache Köln-Mülheim. - Bewaffnet mit einem Spielzeugschwert steht ein Junge auf dem Revier und verlangt eine neue Familie! - Kurz vor der Hochzeit sucht ein verzweifelter Bräutigam seine Frau. Er vermutet sie auf einem Boot, das kurz darauf in die Luft fliegt! - Auf Fußstreife beobachten die Polizisten wie ein telefonierender Autofahrer einen Fußgänger auf dem Zebrastreifen anfährt.

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

