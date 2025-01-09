Auf Streife
Folge 116: Herzliches Beileid
44 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Per Zufall entdeckt ein Mann eine Morddrohung in einem Paket. Und sie ist nicht für ihn bestimmt! - Für einen originellen Heiratsantrag verabredet sich ein Krimi-Fan mit seiner Freundin am Wald. Dort angekommen, findet sie mehrere Hinweise auf ein echtes Verbrechen! - Mit der Auflage zur Führerscheinabgabe steht ein 26-Jähriger auf der Wache Köln-Mülheim. - Bereits zum wiederholten Mal randaliert ein Badegast im Schwimmbad. Zufälligerweise nehmen auch die Diebstähle zu!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1