Auf Streife

Johnny Hosenlos

SAT.1Staffel 10Folge 138
Johnny Hosenlos

Auf Streife

Folge 138: Johnny Hosenlos

44 Min.Ab 12

Halbnackt und betrunken wird ein Mann aufgegriffen. Zuvor ist er von seinem One-Night-Stand vor die Tür gesetzt worden. - Eine Rentnerin auf dem Revier: Ihr Nachbar hat sie überfallen und die Handtasche geraubt! - Auf der Wache Köln-Mülheim beschuldigt ein Sportladenbesitzer seinen Bruder, Geld gestohlen zu haben. - Auf Streife werden die Polizisten Zeugen eines Autoeinbruchs! Daraufhin beschlagnahmen sie eine Handtasche. Doch wem gehört sie?

